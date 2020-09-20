الرقابة الصحية تكرم مستشفى شفاء الأورمان لتسجيله في التأمين الشامل

كرمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر عقب التسجيل لدى الهيئة كأول مستشفى في الصعيد يسجل في منظومة التأمين الصحي الشامل التي ستخدم شريحة كبيرة من المواطنين فى محافظات الصعيد.

وتعتبر محافظة الأقصر من المحافظات التي اختيرت لتطبق بها المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي سينعكس إيجابيًا على عمل المنظومة الطبية في المحافظة.

وقال الدكتور أشرف إسماعيل – رئيس الهيئة، إن شفاء الأورمان أنهت كل إجراءات التسجيل بنجاح حيث لأن هناك معايير وشروط لقبول التسجيل وهي المعايير التي نشرتها الهيئة للمنشآت الطبية المتنوعة تعد استمرارًا للجهود التي بدأتها الدولة لتحسين الخدمات الصحية في البلاد، كما أوضح أن هذه المعايير تقدم أفضل الممارسات المهنية في أمن وسلامة المرضى ومقدمي الخدمات وذلك من خلال تطبيق المعايير الدولية، مشيدًا بالدور الكبير للمستشفى وما تقدمه من خدمات.

وأضاف "إسماعيل" أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد هو مشروع قومي سينكعس على المنظومة الصحية والمواطن وبه الكثير من التفاصيل التي تهتم بالمرضى وبالمؤسسات الطبية وبمقدمي الخدمات.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الفترة القادمة سيكون هناك العديد من الفاعليات والزيارات الميدانية للرد على كافة الاستفسارات من مقدمي الخدمة، كما أن الهيئة تُعد برنامجًا لتهيئة المنشآت الطبية المتنوعة مع توضيح آليات وإجراءات التسجيل بالهيئة استعدادًا للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وأضاف أنه يمكن الحصول على كافة التفاصيل عن طريق موقع الهيئة www.gahar.gov.eg

وفي ذات السياق أكد الدكتور هاني حسين، مدير عام مستشفى شفاء الأورمان، أن المستشفى سعى للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل لأنه مشروع قومي سيستفيد منه المواطنين والمرضى في محافظات الصعيد.

وأضاف "حسين" أن نجاح المستشفى في التسجيل في المنظومة يأتي لاستكمال مسيرة النجاح التي بدأها المستشفى منذ إنشائه ليصبح في وقت قصير صرح طبي يضاهي كبرى المستشفيات المتخصصة في مجال الأورام.

وأشار مدير عام المستشفى، إلى أن المستشفى نجح في تقديم الخدمات الطبية المجانية لألاف المرضى خلال السنوات القليلة الماضية ولدينا تحدى أخر أكبر وهو خدمة أكبر عدد ممكن من المرضى مع افتتاح قسم الأطفال قريبًا والذي سيكون نقلة كبيرة في علاج أورام الأطفال في صعيد مصر.