بفضل الموقع والتجهيزات.. "شفاء الأورمان" تتحول لمزار طبي سياحي بالأقصر

تحول مستشفى شفاء الأورمان، لعلاج الأورام، بالمجان، بمحافظة الأقصر، منذ افتتاحه لمزار سياحي للأفواج الأجنبية بعد النجاح في حسن اختيار موقعه بقلب عاصمة الفراعنة والسياحة بالصعيد، وكذلك التصميم المميز والذى ظهر بالشكل الذي يشبه المعبد الفرعوني.

فكرة اختيار موقع المستشفى بقلب الأقصر، حولته لمزار سياحي لمختلف الأفواج الأجنبية بمختلف جنسياتهم ووظائفهم، ومن أبرز زيارات الأجانب للمستشفى خلال الشهور الماضية، وفد من السيدات الهنود والذين يعملون في مستشفيات الهند والولايات المتحدة الأمريكية خلال زيارتهم السياحية لمحافظة الأقصر في الموسم السياحي الشتوي، وذلك بعد علمهم بما يقدمه المستشفى من خدمات مجانية لمرضي السرطان بالصعيد.

ومن ضمن الأفواج الأجنبية التى زارت المستشفى وفد من طالبات الأزهر الشريف من دولة أندونيسيا على هامش زيارتهن لمدينة الأقصر، وتفقد الوفد أقسام المستشفي المختلفة وتعرف على خطوات استقبال المرضي وعلاجهم بالمجان.

وقالت عاليا محمد ، طالبة ، أن زيارة مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر من أهم الزيارات التى قمنا بها خلال زيارتنا للاقصر مشيرة ان المستشفي بها نظام رائع ونظافة لم نشاهدها فى الكثير من المستشفيات، ووجهت عاليا نيابة عن زميلاتها الشكر لإدارة المستشفي وكافة العاملين بها على ما يقومون بها من مجهود لرفع جزء من المعاناة عن كاهل المرضي .

كما استقبل المستشفى زيارة وفد طبي من إيطاليا على هامش تواجدهم بالأقصر، رغبة منهم في التعرف على النجاحات التي حققها المستشفى على مدار الأعوام الماضية ومساهمتها في تقديم العلاج لألاف المرضى في الصعيد بالمجان، وعبر وفد الأطباء الإيطالي عن إعجابه بالتجهيزات التي تضاهي المستشفيات العالمية والصروح الطبية الدولية التي زاروها حول العالم، مؤكدين علي أنهم لأول مرة يزورون مستشفى يعالج مرضى السرطان في مختلف التخصصات بهذا المستوى الطبي العالمي وبالمجان تماماً.

كما زار وفد كنسي من مقاطعة جايتا بجنوب ايطاليا مستشفى شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان بمدينة طيبة شمال الاقصر لتقديم الدعم للمستشفى ومتابعة أعمال المرحلة الثالثة التى يجرى العمل بها الأن، وضم الوفد المطران لويجي فاري رئيس أساقفة جايتا، وسكرتيره الخاص الأب السيو توماو، والأب ستيفانو كاستالدو، والأب سلفاتوري سبينوزا أساتذة اللاهوت بالجامعة الكاثوليكية والأنبا عمانوئيل عياد مطران الأقباط الكاثوليك بمحافظات الأقصر وأسوان والبحر الأحمر وقنا.

وزار المستشفى مؤخراً مجموعة من السائحين الفرنسيين خلال زيارتهم بالأقصر، واحتفلوا بالعام الجديد وأعياد الميلاد المجيد بين المرضى في أجواء مميزة تؤكد على النجاح الكبير الذي حققه في مصر والوطن العربي والدول الأوروبية، وحرص الوفد الفرنسي خلال زيارتهم للمستشفي على لقاء عدد من المرضى وتحدثوا معهم لمعرفة طبيعة العلاج المقدم لهم وسبل تقديم الدعم لأبناء صعيد مصر بعد عودتهم لبلادهم بعد زيارة مصر.

وزارت الدكتورة "لانا علي بدرالدين" اللبنانية الأصل واستشاري الطب الوقائي بإحدى مستشفيات فرنسا، مستشفى شفاء الأورمان، وقررت فور توجيه الدعوة لها، سرعة تقديم الدعم للمستشفى والتبرع لصالح مرضى السرطان من أبناء الصعيد الذين يتلقون العلاج بالآلاف في مختلف أقسام المستشفى.

ومن أبرز زيارات الأجانب للمستشفى، زيارة 23 فنان من مختلف جنسيات العالم خلال حضورهم لفعاليات الملتقي الدولي لفنون الجرافيك في دورته الثانية والمقامة بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، لتقديم الدعم الأجنبي والعربي لمرضى السرطان بمحافظات الصعيد الذين يتلقون العلاج المجاني داخل المستشفى، وتم تنظيم جولة للفنانين الـ23 من دول العراق والهند ولبنان وتونس وكوريا الجنوبية ورومانيا وتركيا والأردن واليونان إلى جانب مصر، في أقسام المستشفى المختلفة والذين أبدوا انبهارهم الشديد بمستوى التجهيزات داخلها.