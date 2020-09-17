عالم أزهري: جماعة الإخوان ظهرت على حقيقتها بعد تولي حكم مصر

قال الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الكذب من أكبر الكبائر التي تؤدي لمشاكل كبيرة في المجتمعات، مشيرا إلى أن النبي نهى عنه، والإسلام أكد ضرورة تجنب نقل الشائعات والتحقق من الأمر.

وأضاف "هندي"، في مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، أن جماعة الإخوان ظهرت على حقيقتها بعد تولي حكم مصر، أنها جماعة انتهازية لا تمتلك أي خطاب إصلاحي، وليس لها علاقة بالدعوة من قريب أو بعيد.

وتابع أن الجماعة في الحقيقة ضربت كل الضوابط والأوامر التي أتت في الدين الحكيم على لسان رسول الله وصحابته والتابعين وتابعي التابعين، لافتا إلى أن اختيار الجماعة بعض الشعارات الإسلامية والدينية عبارة عن انتقاء بعض الشعارات للوصول لقلوب الناس وتحقيق أهدافهم التي ينشدون بها للوصول لحكم المجتمعات.

وواصل أن الجماعات الإرهابية عبر تاريخها تقف في صف الاستعمار والتخريب وعدم حرية الشعوب ونيل استقلالها.