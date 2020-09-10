منير أديب: جماعة الإخوان تتعمد تشويه الآخر لاستقطاب مؤيدين جدد

قال "منير أديب"، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، "إن فبركة تنظيم الإخوان الإرهابية للفيديوهات ليس بأمر جديد، إذ يعملون ويعمدون على تزييف الواقع والحقائق، ما يدل أنهم لا يستطيعون أن يقدموه للمواطنين أو أن الشعب المصري والعربي كشف هذا التنظيم بصورة أكثر وضوحًا لذلك يسعى لتشويه الآخر لاستقطاب مؤيدين جدد".

وأضاف "أديب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن الإخوان تسعى من خلال فبركة الفيديوهات لنشر الفوضى في الشارع واستغلال أزمات حقيقية هو يصنعها بنفسه لا تعبر عن الواقع الحقيقي الذي يحدث في مصر، لافتًا إلى أن المنصات الإعلامية التابعة للإخوان تعتمد على الفبركة، وأصعب الكذب أن يذكر الشخص الكذوب جزءًا من الحقيقة فيوهم من يذكر لهم هذا الجزء من الحقيقة أن ما ذكره هو الحقيقة.

وأوضح أن المنصة الإعلامية الأكبر والأشهر لدى الإخوان، والتي يعتمدون عليها، ترفع شعار "الرأي والرأي الآخر"، بينما هي لا تعطي اعتبارًا للرأي الآخر، ولا تذكر الحقيقة ولا تعتمد على القيم الإعلامية والصحفية بما تذكره بإحداث التوازن.