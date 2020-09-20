التموين: 875 معرض "أهلا مدارس" في 19 محافظة ومعارض متنقلة

قال الدكتور أيمن حسام، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم تنظيم 175 عارضا بمنطقة أرض المعارض لتقديم كل احتياجات المنازل المصرية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، كما قدم العارضين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لموافقته ودعمه للمستثمرين لتنظيم معارض "أهلا مدارس" تحت شعار "أفرح وفرح ولادك".

وأضاف "حسام"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لنبي عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن المعرض له عدد من الفروع المنتشرة بأكثر من 19 محافظة بواقع 875 معرضا، موضحا أن هناك أكثر من 40 معرضا متنقلا للوصول لكافة القرى والنجوع وبيع تلك المنتجات هناك: "الطفل هناك هيلاقي كل اللي بيلاقيه الأطفال في المحافظات الكبرى".

وأكد أنه ولمواكبة سعي الدولة تجاه الرقمنة، فتم تخصيص جزء بالمعارض لأجهزة الحاسب الآلي ولمساعده الطلاب فيما تقدمه الدولة من منظومة التعليم عن بعد، مشيرا إلى أن المعرض يوفر كل ما يحتاجه الطلاب من أدوات مكتبية وملابس وأحذية، بخلاف توفيره كل ما يتطلبه طلاب الجامعات: "أنا فخور بالمعرض السنة دي".