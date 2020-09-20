"التموين" عن افتتاح "أهلا مدارس": معارض ثابتة ومتنقلة بأسعار مخفضة

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن وزير التموين الدكتور علي مصيلحي افتتح اليوم معرض "أهلا مدارس " بأرض المعارض بمدينة نصر بحضور وزيرة التجارة والصناعة وتحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى.

وأضاف "كمال"، أن المعرض يقام للعام الخامس على التوالي، ولكن العام الحالي يقام وسط الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كما أن هناك معارض ثابتة ومتنقلة في عدد من المحافظات، تبدأ من اليوم وحتى 27 من الشهر الحالي، موضحًا أن المعارض الثابتة تفتح من 10 صباحًا حتى العاشرة مساء لمدة 12 ساعة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هذه المعارض الثابته يتوفر بها شنط وأحذية وأغذية وأدوات تعليمية وأجهزة الحاسب وملابس، موضحًا أن المعارض يميزها التخفيضات التي تبدأ من 20 % وتصل إلى 30 % ويتم التركيز على المنتج المحلي والجودة العالية.