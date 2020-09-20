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محمود مسلم

70 ألف ريال غرامة على طبيب بسبب تغريدات مسيئة لزملائه

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وكالات
09:41 م | الأحد 20 سبتمبر 2020
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أصدرت لجنة النظر في مخالفات أحكام مزاولة المهن الصحية بصحة تبوك، بالمملكة العربية السعودية  قرارا بمعاقبة طبيب بغرامة مالية قدرها 70 ألف ريال.

وجاء في سبب الغرامة أن الطبيب خالف واجبات الزمالة ومقتضى العلاقة بينه وبين زملائه، بالإساءة لهم عبر نشر تغريدات في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لصحيفة عكاظ السعودية .

من جهتها، أصدرت اللجنة قرارا بمعاقبة صيدلي بغرامة قدرها خمسة آلاف ريال، بعد أن رفض العمل بسياسات ومعايير الجودة بقسم الصيدلة، ورفض التوقيع على جميع الأوراق التي تتعلق بسياسات وإجراءات الجودة، حيث اعتمد وزير الصحة توفيق الربيعة تلك القرارات.

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