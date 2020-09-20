"ليلة سقوط الخونة" يتصدر "تويتر".. والمصريين: "الإخوان تحت جزمتنا"

تصدر هاشتاج "ليلة سقوط الخونة" موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث هاجم خلاله المغردون جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو للتخريب والعنف، حيث دعت الجماعة الخائنة إلى إحداث فوضى، اليوم في ميادين الجمهورية، إلا أن كافة محاولاتهم باءت بالفشل بعد رفض الشعب الاستجابة لتلك الدعوات، معربين عن التفافهم حول الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكتب أحد المغردين: "مصر عظيمة وكبيرة بشعبها وجيشها ورئيسها، مش هنوقع بلدنا علشان شوية خونة ماجورين، الشعب المصري ينتصر علي الخونة، الشعب رافض للفوضى، واستهداف المواطن والبلد ، الشعب قال كلمته والإخوان تحت جزمته، من 9 سنين وجماعة الإخوان من فشل إلى فشل أكبر".

وعلق آخر: "كل سنة نفس الكلام ونفس الدعوات والترندات والثورة بتاعتهم دايما فاشله زيهم، انتهى الدرس يا إخوان مصر النهاردة في أمن وأمان"، فيما علق آخر ساخرًا: "تعلن قناة الجزيرة وجماعة الإخوان عن حاجتها إلى متظاهرين من الداخل أو الخارج براتب عالي و حوافز"، فيما نشر مواطن صورة للسيسي معلقًَا عليها: "هو ده قائدنا وزعيمنا وانسوا تنالوا منه طول ما إحنا عايشين".

وتابع آخر: "الله عليكم يا شعب يا جبار، أسقطنا العصابة سقوط مدوي، إنتو خلاص انتهيتوا ياشوية خرفان ياخونة، مصر كبيرة عليكم".