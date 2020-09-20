"محدش نزل" يتصدر "تويتر".. ومعلقون: السيسي حول الإخوان لعالم افتراضي

تصدر هاشتاج "محدش نزل" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، سخر فيه المغردين من دعوات التخريب التي دعت لها جماعة الإخوان الإرهابية، حيث لم تشهد أيًا من الميادين المصرية أي تواجد من قبل متظاهرين، فقال أحد المعلقين: "اليوم خلص والثورة لسه مبدأتش انا كده بدأت اتوغوش".

فيما سخر آخر من دعوات الإخوان بالنزول: "نذكر الثوار الذين شاركوا في هاشتاج نازلين بعد صلاة الظهر، عاوز أقولهم أنها 4 ركعات وانتهت من بدري ده العشاء أذنت، الظاهر راحت عليهم نومة، الإخوانجية عملوا صلاة الظهر 50 ركعة".

وعلق آخر: "يريدون أن تصبح مصر مثل دولهم الفاشلة الضعيفة لا أمن ولا أمان ولا مستقبل فينسي مشاكل بلده ويطلب خراب مصر، الإخوانجي الذي نشأ على الذل والغدر والنفاق يصعب أن تغرس في نفسه العزة والوطنية والصدق".

وقال آخر: "أنا عامل ثورة صغيره كدا في البيت على قدنا، يا ريت تحضري وتشرفينا متخافيش هي في السر"، فيما علق آخر: "سيشهد التاريخ أن هذا الرجل الرئيس عبدالفتاح السيسي قد حول الجماعة الإرهابية المعتوهة إلى عالم افتراضي وبضع هاشتاجات لا أكثر".