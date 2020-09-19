مقر الحكومة في العاصمة الإدارية.. صرح عالمي على أرض مصرية

على قدم وساق، تستمر الإنشاءات في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة الحي الحكومي وتحديدا في مركز مقر مجلس الوزراء الذي تم إنشاؤه على مساحة 26 ألف متر مسطح بالإضافة إلى منطقة خضراء بمساحة 50 ألف متر مسطح ومساحة بنائية تصل إلى 90 ألف متر، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "ten".

وأوضح التقرير، أن مقر مجلس الوزراء مكون من 3 أجزاء رئيسية، مركز المعلومات دعم واتخاذ القرار وهذا منفصل ومبنى آخر مكون من دورين أحدهما الجهاز الوطني لاستخدام أراضي الدولة ودور لجهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، ويتكون المبنى الرئيسي من مبنى للعرض ومسرح وقاعات للترجمة بجانب القاعات الرئيسية.

ووسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية وبوتيرة يومية يواصل العمال إنجاز هذا المشروع الذي تقوم بتنفيذه الشركات المصرية الوطنية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وسط حرص العمال والمهندسين على عدم دخول الموقع دون الكمامات وقياس درجة الحرارة.

وتُعد العاصمة الإدارية الجديدة من أهم المشروعات القومية الاستثمارية في مصر وسيكون لها دور كبير في تفريغ العاصمة الحالية من الازدحام فضلا عن خلق منطقة جديدة جاذبة للاستثمار فهي تعد أفضل مدن الشرق الأوسط وتضارع أحدث مدن العالم.