فقيه دستوري: عضوية البرلمان ليست وجاهة اجتماعية

قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن الحياة النيابية في مصر تمتد جذورها إلى عام 1824، وهو ما يحتم على المتقدمين لمجلس النواب أن يكونوا مستوفين للترشح ولا يوجد أي عوائق تحول دون ترشحهم له، وعلى قدر من المعرفة لتحمل تلك المسؤولية، وهي ليست وجاهة اجتماعية.

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن الرغبة في المشاركة والتنوع في التمثيل هي ما دفعت عدد كبير من المواطنين للسعي نحو المشاركة، ولكن يجب عليهم أن يكونوا مؤهلين بشكل كبير، موضحا أن المجلس الحالي ستنقضي مهمته في 10 يناير المقبل، ومن الضروري إجراء الانتخابات قبل انتهاء البرلمان الحالي بشهرين.

وأكد أن الإقبال الكثيف من قبل المرشحين يؤكد وجود الديمقراطية في مصر ووجود شعور لدى المرشحين بها، مشيرا إلى أنه يجب على المرشح أن يكون على علم بقوانين مباشرة الحقوق السياسية وألا يكون محروما من ممارسة تلك الحقوق سواء بشكل دائم أو مؤقت، وأن يكون متمتع بكامل حقوقه السياسية وألا يكون في تاريخه جريمه ارتكبها من قبل، ولا يقل عمره عن 25 عامًا.

وتابع: "مجلس النواب المقبل له اختصاصات كبيرة في التشريع والتشكيل الوزاري أو تعديله، وهي مسؤوليات ضخمة فضلا على مراقبة السلطات التشريعية والتنفيذية".