21 مرشحا محتملا لانتخابات مجلس النواب في مطروح

ارتفع عدد المرشحين المتقدمين بأوراقهم لانتخابات مجلس النواب 2020، لمحكمة مرسى مطروح الابتدائية على مستوى الدائرتين في محافظة مطروح، بعد مرور أسبوع على فتح باب التقديم للانتخابات.

وشهدت محكمة مرسى الابتدائية، اليوم، إقبالًا من المرشحين لمجلس النواب، والذين حرصوا على التقديم الترشح، وارتفع عدد المتقدمين في الانتخابات للدائرة الأولى، وبلغ عددهم 10 مرشحين للدائرة الأولى في مطروح منهم جمال رسلان العميرى وشهرته جمال الشورى، وياسين القطعانى وهما مرشحان عن حزب مستقبل وطن، ورسمية عبدالحافظ، ورجب عوض إبراهيم، وإسماعيل معزب عباس، ومهدى عبده مهدى.

كما ارتفع عدد المرشحين في الدائرة الثانية 11 مرشحًا منهم، رزق جالي نصرالله، وشهرته رزق جالى، عضو مجلس النواب السابق، وفتحي المغواري عن حزب مستقبل وطن، وذلك على المقعد الفردي.

كما تقدم مرشحان مستقلان وهما عمر عبدالمجيد حسين، وشهرته سورى جويده، ويوسف جاد الله فرج وشهرته يوسف جوده أبو أحمد، وعبدالحكيم عوض وصلاح عياد.

وتنقسم محافظة مطروح، إلى دائرتين الأولى والثانية وتضم كل دائرة مقعد واحد فردي بينما تتضمن حصة مطروح في القائمة 4 مقاعد عن قطاع غرب الدلتا والتي تضم معها محافظتي البحيرة والإسكندرية.