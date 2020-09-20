42 مرشحا محتملا لانتخابات مجلس النواب في أسوان

ارتفعت أعداد المرشحين المحتملين لمجلس النواب 2020 بمحافظة أسوان، بعد تقدم 4 مرشحين جدد ليرتفع أعداد المتقدمين لـ42 مرشحًا منذ بداية فتح باب التقدم الخميس الماضي.

واستقبلت اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان، بداية من الخميس الماضي، أوراق الترشيح للانتخابات داخل أحد قاعات محكمة أسوان الابتدائية بكورنيش النيل بمدينة أسوان، وذلك للراغبين في تقديم أوراق لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ، حيث استقبلت من بداية استلام أوراق الترشح لـ42 مرشحًا محتملًا منهم 12 مرشحًا محتملًا بدائرة "أسوان ودراو"، و5 بـ"كوم أمبو"، و7 بـ"نصر النوبة"، و18 بـ"إدفو".

كما طبقت اللجنة الإجراءات الاحترازية والوقائية للمرشحين داخل قاعة المحكمة ومراعاة التباعد الاجتماعى وتأكيد ارتداء الكمامة أثناء الدخول، ووضع ملصقات وعلامات توضيحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستخدام المواد المطهرة، فضلًا عن توزيع "لجنة الانتخابات" زجاجات المياه المعدنية على المتقدمين للترشيح في ظل ارتفاع درجات الحرارة.