رئيس التحرير

محمود مسلم

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 18 يسجل 728 جنيها

كتب:

منى السعيد
10:25 م | الأحد 20 سبتمبر 2020
أسعار الذهب

أسعار الذهب

على الرغم من إجازة البورصات العالمية، ومعظم محلات الصاغة والأسواق المحلية،  اليوم الأحد، إلا أن أسعار الذهب تراجعت بشكل طفيف في نهاية اليوم، ليسجل عيار 18 حوالي 728 جنيها، مقابل 730 جنيها صباح اليوم، بفارق جنيهين في الجرام.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت ارتفاعا طفيفًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الأحد، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 968 و970 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 847 و849 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 726 و728 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف 792 جنيهًا.

اقرأ المزيد:

أسعار الذهب اليوم الأحد 20-9-2020 في مصر

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 864 جنيها

استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 852 جنيها

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 بـ864 جنيها

عاجل.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 864 جنيها

أسعار الذهب اليوم السبت 19-9-2020 في مصر