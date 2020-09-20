تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 18 يسجل 728 جنيها

على الرغم من إجازة البورصات العالمية، ومعظم محلات الصاغة والأسواق المحلية، اليوم الأحد، إلا أن أسعار الذهب تراجعت بشكل طفيف في نهاية اليوم، ليسجل عيار 18 حوالي 728 جنيها، مقابل 730 جنيها صباح اليوم، بفارق جنيهين في الجرام.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت ارتفاعا طفيفًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الأحد، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 968 و970 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 847 و849 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 726 و728 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف 792 جنيهًا.