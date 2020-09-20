ماهر فرغلي: جماعة الإخوان لم تعد قادرة على الحشد وانقسمت لـ3 أجنحة

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن تنظيم الإخوان بات منقسما بداخله، حتى بات مشكلا من 3 مجموعات، الأول يخص يوسف القرضاوي، وثانيها القيادات القديمة، وثالثها الجماعات المسلحة بالجماعة.

وأضاف "فرغلي"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن الجماعة تقوم بصرف ملايين من الدولارات لصناعة مظاهرات في مصر والترويج لها، موضحا أن الجماعة لا تستطع الترويج أو الدعوة للحشد، وقاموا بإرسال رسائل أن الإخوان لن يشاركوا بالمظاهرات حتى لا يظهر فشلهم: "هما عاملين الدعوات دي لأنهم موظفين عند أجندات محدده وبياخدوا فلوس ولازم يدعوا لمظاهرات".

وأكد أن الخطاب الإعلامي الإخواني يعتمد على الكذب كعمود فقري له، والتضليل ولا يستطيع نشر الإيجابيات التي تقوم بها القيادة السياسية، ومثل تلك الخطابات لا تصل إلى المتلقي في الأساس كونها رسائل غير صادقة: "فعلا فيه إيجابيات وهما ناس كاذبين وشايفين ده جائز في المعركة الخاصة بهم مع الدولة والشعب المصري"، مشيرا إلى أن الانشقاقات والصراعات الموجودة بداخل جماعة الإخوان الإرهابية سببها المال بين قيادات تنظيم الجماعة في الخارج، وإلإعلام الإخواني إرهابي وممول وكاذب.

وتابع: "جماعة الإخوان الإرهابية تعمل لأجندة تركية تهدف لنشر الإرهاب والعنف بمصر"، موضحًا أن الجماعة فشلت في جذب عناصر جديدة لها أو القدرة على الحشد، ودعواتهم الحالية وهمية لا أثر لها كونها جماعة مفلسة، ودعوات الجماعة للمظاهرات هي وظيفتها، وتهدف لأداء دورها بالعمل المكلفة به من تركيا لإحداث فوضى في البلاد، وهو الأمر الذى دائما ما يصطدم بوعي المصريين أفشلوا مخططهم".