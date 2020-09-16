ماهر فرغلي: الإخوان دائما يقدمون السياسة على الدعوة للوصول للحكم

قال ماهر فرغلي، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان، يعتقدون بأن السياسة تقدم على الدين والإسلام، ووصولهم إلى كرسي الحكم، وخسرانهم له، بسبب ثورة شعبية تسببت في حالة من التخبط بداخل الجماعة، وهو ما يدفعهم دائما للحشد.

وأضاف "فرغلي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أن تلك الدعوات، بالأساس جاءت من قبل تركيا وقطر، بسبب تمويل تلك الدولتين إلى الجماعة، ودعوتهم لفعل ذلك، وهو ما يسعى أعضاء الجماعة إلى تنفيذه على أرض الواقع، موضحا أن أعضاء الجماعة، يعتمدون على مجندين عبر صفحات التواصل الاجتماعي، للترويج والكذب والتهوين من الإيجابيات والتهويل من السلبيات الموجودة في مصر.

وأكد أن الجماعة لا تمانع المشاركة مع أي فصيل سياسي لتحقيق أهدافهم، وهناك الكثير ممن ينخدعون في شعاراتهم وما يروجوا له، مشيرا إلى أن الصمت في تلك الفترة التي تمر بها مصر حاليا داخليا وخارجيا وعدم الالتفاف وراء القيادة السياسية، يعد خيانه للوطن، حيث أن مصر تمر بمحن وأزمات لم تشتهدها من قبل، وهو ما يدفع كافة المواطنين لعدم الإنسياق لما يروج له أعضاء الجماعة بأذرعها المختلفة.