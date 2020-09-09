ماهر فرغلي: الإخوان يمرون بتفكك داخلي ويسعون لترويج الشائعات

قال ماهر فرغلي، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان تمر بأزمة كبرى بعدما خرج الشعب المصري في 30 يونيو، وبعد بيان 3 يوليو 2013 اتضح الأمر بهروب أعضاءهم وقياداتهم إلى الخارج.

وأضاف "فرغلي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنهم قد اتبعوا خطة تعتمد في أساسيتها على الكذب والترويع والشائعات وتصورهم بمقدرتهم على إسقاط الدولة المصرية، عن طريق انهيار الاقتصاد ودعم الجماعات العنيفة المسلحة في سيناء، والبحث عن كل النقاط التي تؤلم الدولة المصرية، موضحا أنه وبعد مرور سنوات وفشل الجماعة في حشد الجماهير وإحداث أزمات بداخل مصر باتت هي في أزمات ومنها تفكيك الجماعة لـ3 محاور وعدم قدرتها على الحشد للمظاهرات.

وأكد أن جماعة الإخوان لها أساليبها ولجانها الإلكترونية على مواقع التواصل، ولها لجان تبث من خارج الدولة بأسماء مستعاره، ويعملوا عليها بشكل جيد عبر التهويل من الإنجازات وتكبير أي سلبية وإثارة بذور الفتنة، موضحا أن الكذب لديهم جائز دائما، لأنهم يعتبرون أنفسهم في معركة يجب اتباع ذلك النهج فيها.