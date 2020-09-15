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ماهر فرغلي عن دعوات الجماعة الإرهابية للتظاهر: وهمية وفاشلة

كتب:

شريف سليمان
11:28 م | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
الباحث ماهر فرغلي

الباحث ماهر فرغلي

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان تعمل بأجندة تركية تهدف إلى نشر الإرهاب والعنف بمصر، موضحاً أن الجماعة فشلت فى الحشد وجذب عناصر جديدة لها، مشيرًا إلى أن دعواتها الحالية "وهمية"، ولا أثر لها كونها جماعة "مفلسة".

وأضاف "فرغلي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن دعوات الجماعة الإرهابية "وظيفية"، حيث تهدف إلى أداء دورها في الأعمال المكلفة بها من تركيا، على أمل إحداث فوضى في البلاد.

وأكد الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن دعوات الإخوان الإرهابية تصطدم بوعي المصريين الذين لفظوهم ودولة أفشلت مخططهم، مشددًا على أن الجماعة تعانى من انشقاقات داخلية وخلافات شديدة بعد القبض على القائم بأعمال مرشدها الإرهابي محمود عزت. 

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