محمود بدر يعلن ترشحه لانتخابات النواب عبر "القائمة الوطنية"

أعلن محمود بدر، تقدمه بأوراق ترشحه اليوم إلى القائمة الوطنية ممثلا لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا والتي تشمل محافظات: "القاهرة – القليوبية – المنوفية – الدقهلية – الغربية – كفر الشيخ".

ومحمود بدر، هو مؤسس حركة "تمرد" التي دعت للإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي عام 2013، وخاض انتخابات مجلس النواب عام 2015 وفاز بعضويته.

ويجري العمل على قدم وساق داخل الأحزاب والقوى السياسية للانتهاء من أعداد أسماء مرشحيها للقوائم الانتخابية التي ستخوض مارثون انتخابات مجلس النواب 2020، للتقدم بها في المواقيت المحددة للترشح طبقا للهيئة الوطنية للانتخابات والتي حددت يوم 26 من الشهر الجاري آخر موعد لقبول أوراق الترشيح.

وظهرت على الساحة السياسية حتى الآن، 4 قوائم انتخابية يجرى الإعداد لها لخوض المارثون الانتخابي، وهي:

- القائمة الوطنية:

يقود مشاورات إعدادها "حزب مستقبل وطن" وتضم 12 حزب سياسي بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأحزاب المعلن عنها حتى الآن: "حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطى، حزب الشعب الجمهورى، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب التجمع، وحزب إرادة جيل، وحزب الحرية المصرى، وحزب العدل، وحزب المؤتمر".

- التيار الوطني المصري:

يقود مشاوراته اللواء طارق مهدي الذي أعلن اعتزام التيار الدفع في انتخابات مجلس النواب 2020 بعناصر وطنية تمتلك الرغبة والنية لتقديم أداء برلماني في صيغة برلمانية جامعة لتحقق دورا في حفظ السلام الاجتماعي وتعزيز المشاركة المسئولة، كاشفا عن أنه يعتزم المشاركة بـ25 حزبا و300 شخصية بالانتخابات.

- المستقلين:

وهو تحالف يجمع شخصيات عامة ومستقلة وبعض الاحزاب السياسية ويقوده حزب المستقلين الجدد المشهر من سنه 2011، برئاسة الدكتور هشام عناني رئيس الحزب.

- تحالف الأحزاب الدستورية الحرة:

التحالف تأسس بالشراكة بين حزب المحافظين و أحزاب: "الاتحاد، مصر المستقبل، حراس الثورة، العربي الناصري"، ويقوم بإعداد قوائم مشتركة لخوض الانتخابات بحسب بيان صادر عن حزب المحافظين، الذي أكد انفتاحه على كافة التيارات الوطنية والشخصيات العامة وأصحاب التخصصات المختلفة الراغبة في مشاركته في ائتلاف لخوض الإنتخابات.

وبحسب القانو، ينقسم انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و(284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منه.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس النواب في الداخل والخارج على مرحلتين، المرحلة الأولى في الخارج ستقام أيام 21 و 22 و 23 أكتوبر المقبل، بينما تقام المرحلة الثانية في الخارج أيام 4 و 5 و 6 نوفمبر، و تبدأ المرحلة الأولى في الداخل أيام 24 و 25 أكتوبر، وتقام المرحلة الثانية في الداخل يومي 7 و 8 نوفمبر.