بالأسماء.. 7 مرشحين يتقدمون بأوراقهم لـ"النواب" بالمنوفية

واصلت لجنة تلقي أوراق المرشحين لانتخابات مجلس النواب بمحافظة المنوفية، اليوم، استقبال أوراق راغبي الترشح، داخل مقر محكمة شبين الكوم الكلية.

وتقدم 7 مرشحين جدد بأوراقهم، في نهاية اليوم الرابع لفتح باب تلقي طلبات الترشيح الأحد، ليرتفع إجمالي عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم، منذ يوم الخميس الماضي وحتى اليوم، إلى 119 مرشحاً.

واستقبلت اللجنة طلبات كل من "شادي سعد إبراهيم"، بدائرة تلا والشهداء، رمز بندقية صيد، و"عمرو عبد الغني منصور عيسى"، دائرة الباجور، رمز غصن الزيتون، و"أسامة أحمد عز الرجال"، دائرة شبين الكوم، رمز بندقية صيد، و"محمود محمد فخر الدين النعماني"، بدائرة شبين الكوم، رمز السد العالي، و"أسامة خليفة عيسى زايد"، دائرة شبين الكوم، رمز الغزال، و"حلمي مصطفى عبد الحافظ السيد بدر"، دائرة شبين الكوم، رمز التلفزيون، و"محمد عباس الجندي"، دائرة تلا والشهداء، رمز الهدهد.

وكان 215 مرشحاً محتملاً قد أنهوا إجراءات الكشف الطبي المقررة لخوض انتخابات مجلس النواب عن دوائر محافظة المنوفية، في 4 مستشفيات حددتها هيئة الانتخابات للكشف على مرشحي انتخابات مجلس النواب بالمحافظة.