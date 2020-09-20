متقدم وحيد في اليوم الرابع لتلقي أوراق مرشحي النواب ببني سويف
كتب:
عمرو رجب
07:38 م | الأحد 20 سبتمبر 2020
محكمة بني سويف الابتدائية
شهد اليوم الرابع من فتح باب الترشح على المقاعد الفردية بالدوائر الأربعة في انتخابات مجلس النواب بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، تقدم مرشح وحيد بأوراقه عن الدائرة الثانية، ليصل إجمالي عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم إلى اللجنة، إلى 61 مرشحاً.
وبدأت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، بمقر محكمة بني سويف الابتدائية، في تلقي أوراق المرشحين للمنافسة على المقاعد الفردية في 4 دوائر بالمحافظة، اعتباراً من يوم الخميس الماضي، تحت إشراف رئيس محكمة بني سويف الابتدائية رئيس لجنة تلقي الطلبات ومتابعة سير العملية الانتخابية، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.