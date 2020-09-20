مرشحان جديدان لـ"النواب" بجنوب سيناء والإجمالي 9 طلبات

تسلمت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس النواب، بمحكمة جنوب سيناء في مدينة الطور، برئاسة المستشار عبيد رشدي، رئيس المحكمة، أوراق اثنين من المرشحين، خلال اليوم الرابع لفتح باب الترشيح الأحد، ليرتفع إجمالي المتقدمين، منذ فتح باب تلقي الطلبات يوم الخميس الماضي، إلى 9 مرشحين.

وتقدم اليوم بطلبات الترشح كل من "علي شتيوي علي سالم"، 34 سنة، كمرشح فردي مستقل بالدائرة الأولى، ومقرها قسم شرطة شرم الشيخ، و"سليل سليم عامر رويبض"، 43 سنة، مرشحاً على المقعد الفردي بالدائرة الثانية، ومقرها قسم شرطة الطور.

وكانت تلقت لجنة متابعة وتلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء، قد تلقت طلبات من 7 مرشحين على مدار الأيام الثلاثة الأولى، من بينهم 4 مرشحين بالدائرة الأولى، ومقرها قسم شرطة شرم الشيخ، وتضم مدن خليج العقبة وسانت كاترين، وهم: "سليمان عطيوي محمد حسام"، مرشح "مستقبل وطن"، رمز القلم، و"أحمد عادل محمد علوان"، فردي مستقل، رمز غصن الزيتون، و"محمد علي عبد الرحمن محمد"، فردى مستقل، رمز الحصان، و"يحيى أحمد أحمد علي البدري"، فردي مستقل، رمز السفينة.

كما تقدم 3 مرشحين عن الدائرة الثانية، ومقرها مركز شرطة الطور، وتضم مدن خليج السويس، وهم: "حميد سليمان محمد موسى"، مرشح "مستقبل وطن" فردي، رمز القلم، و"ناصر تمام عطا الله محمد"، فردي مستقل، رمز الأسد، و"غريب أحمد حسان جميع"، فردي مستقل، رمز الصقر.