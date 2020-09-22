كورونا ووفاة وزواج.. أزمات واجهت تصوير "حكايات بنات 5"

تعرض قناة On الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، مساء اليوم 21 سبتمبر.

وقد شهد تصوير المسلسل، عددا من الأزمات فقد توقف عدة مرات بسبب جائحة كورونا.

كما قررت الشركة المنتجة للمسلسل إيقاف تصويره أيضا بعد أيام قليلة من العودة للتصوير، حداداً على وفاة مدير الإنتاج فريد شوقي، إثر تعرضه لأزمة صحية.

ونعت الفنانة أسماء جلال، فريد شوقي، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي فريد شوقي، قائلة: لا إله إلا الله يا أستاذ فريد، لسه كنت معانا أول إمبارح، أنا مش قادرة أصدق، أستاذ فريد شوقي مدير الإنتاج في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

كما أصيب الفنان الشاب محمد مكاوي في ذراعه، نتيجة تعرضه لحادث بسيارته، ونشر "مكاوي"، عبر حسابه على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له توضح حجم الإصابة في ذراعه وإصابة أخرى طفيفة في وجهه، مشيرًا إلى إنقاذ حياته بسبب الوسائد الهوائية بالسيارة.

كما شهد تصوير المسلسل زفاف إحدى بطلاته الفنانة هند عبدالحليم والتي كثفت تصوير مشاهدها قبل حفل الزفاف، ليتبقى لها مشاهد قليلة استكملتها فور عودتها من شهر العسل.

مسلسل "حكايات بنات" بطولة ميرنا نور الدين، هند عبدالحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كرارة، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، محمد إبراهيم، وتأليف ماريان هاني، ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبوسيف.