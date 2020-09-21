اليوم.. بدء عرض الجزء الخامس من "حكايات بنات"

تنطلق اليوم، أولى حلقات مسلسل "حكايات بنات5"، والتي تشهد حدوث تطور في شخصيات بطلات العمل، حيث اختلفت حياة نور "ميرنا نور الدين"، بعد موت "ثائر"، فتقرر تنفذ طلبه بأن تمثل الدور الذي كان عرضه عليها، عن طريق تلقي كورسات في التمثيل.

اما آش "هاجر احمد"، فتسافر إلى لندن لدراسة الميكانيكا، لتتلقى عرضا من أكبر مصنع سيارات هناك، وتأتي مصر كل فترة زيارة لأهلها وأصحابها وللإشراف على مشروعها ورشة تعليم الميكانيكا مع "فاروق".

وهند عبدالحليم التي تقوم بدور "جايدا" تعمل Stylist لمساعدة البنات في اختيار ملابسهن وقررت عدم الارتباط إلا بعد التأكد من الشخص المناسب، واكتفت بالتفكير في العمل بشهادتها.

اما جميلة "أسماء جلال"، فتفتتح جمعية وأطلقت عليها اسم "حكايات بنات" لتعليم حرف جديدة... لتختلف حياتها تماما

مسلسل "حكايات بنات"، بطولة ميرنا نور الدين، هند عبدالحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كرارة، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، محمد إبراهيم، وتأليف ماريان هاني، ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبوسيف.