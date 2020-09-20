"البرجاية" أول فريق منياوي للكرة النسائية بالدوري الممتاز

صعد فريق كرة القدم النسائية بقرية "البرجاية"، بمحافظة المنيا، إلى الدوري الممتاز، ليصبح أول فريق نسائي من محافظات الصعيد، يصل إلى تلك المنافسات.

وضربت قرية "البرجاية"، لتابعة لمركز المنيا، نموذجاً فريداً للمرأة الرياضية، عندما قام مجلس إدارة مركز شباب القرية بتشكيل فريق لكرة القدم النسائية، في عام 2017، حتى أن عمدة القرية وشيخ البلد من أكبر المشجعين والداعمين للفريق، الذي كان يلعب في الدوري الممتاز "ب".

وبدأ الفريق النسائي الوحيد، الذي يمثل محافظة المنيا، يجني ثمار مشوار طويل من الكفاح والتحدي، حينما احتفل مركز شباب القرية بفوزه بالقسم الثاني، على فريق مركز شباب الغردقة، قبل نحو عامين.

وأكد "يحيى فاروق"، رئيس مجلس إدارة مركز شباب البرجاية، أن فريق كرة القدم النسائية هو الأول الذي يتم تشكيلة في قرية صعيدية، والوحيد الذي يمثل محافظة المنيا في الدوري الممتاز "ب"، وأوضح أن مركز الشباب يهتم بالأنشطة النسائية، ويعتمد على التبرعات والجهود الذاتية للأهالي، في دعم وتفعيل تلك الأنشطة.

ولفت إلى حصول مركز الشباب على المركز الأول في العروض الرياضية للبنات، على مستوى الجمهورية، قبل عدة سنوات، بالإضافة إلى تشكيل فرق نسائية لألعاب الكونغ فو، وأنشطة المرشدات والكشافة والجوالة والزهرات.

وأضاف "فاروق" أن فريق الكرة النسائي مسجل بالاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم 20 لاعبة، معظمهن من قرية "البرجاية"، بالإضافة إلى الجهاز الفني للفريق، والذي يضم المدربة وطبيبة للعلاج طبيعي، و2 إداريين.