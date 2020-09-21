3 كليات بجنوب الوادي تقبل ذوي الاحتياجات بمجموع 50% في الثانوية

أعلن الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، عن عقد اللجنة الطبية الخاصة بتوقيع الكشف الطبى على الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة المتقدمين للالتحاق بكليات الجامعة النظرية (الآداب – الحقوق – التجارة) دون شرط المجموع للعام الجامعى 2020/2021، من 50% من مجموع الثانوية، حيث تم الكشف على 17 طالبا وطالبة من ذوى الاحتياجات الخاصة بالمستشفى الطلابى.

وأضاف رئيس الجامعة أن اللجنة الطبية تشكلت من الدكتور على عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب رئيساً للجنة وعضوية رئيس قسم طب وجراحة العيون ورئيس قسم جراحة العظام ورئيس قسم المخ والأعصاب.

ومن جانبه قام الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتفقد اللجنة الطبية الخاصة التى عقدت بالإدارة الطبية وتم فيها مناظرة الطلاب وتحديد إذا كانت حالة الطالب تسمح له بالالتحاق بالكلية المناسبة من عدمه.