جامعة جنوب الوادي: استقبلنا 44 ألف شخص بالمستشفيات في أزمة كوورنا

قال الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة شاركت جنوب الوادي أثناء جائحة كورونا، بأكثر من طاقم طبي في مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة، وطُلب من المستشفيات استقبال حالات الطوارئ والاستقبال على عموم المحافظة، وأيضا أجزاء من محافظة الأقصر، ونستقبل الطوارئ لمدة يومين فقط، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأضاف "الغرباوي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه طُلب من الجامعة فتح أبواب المستشفيات الجامعية، وتعمل بكامل طواقمها الطبية لمدة 24 ساعة كاملة، لمدة ثلاثة أشهر متصلة، وتم استقبال وتقديم العلاج لـ 44 ألف مواطن من مواطني الجنوب، وتم تنويم أكثر من 7 ألاف حالة مواطن ومواطنة داخل المستشفيات الجامعية، موجها الشكر للجيش الأبيض في المستشفيات على هذا الجهود والأداء.

واستطرد أن الجامعة بدأت مشروع لإنشاء كلية الألسن في العام الماضي بـ141 مليون جنيه، والمبنى كان على 9 ألاف متر مربع لمدرجين، المدرج الأول جرى فتح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والجناح الآخر سيتم فتح كلية الألسن به، مع طرح مشروع بناء لكلية السياحة والفنادق على اعتبار أن تلك الكليات التي ستٌفتح في فرع الجامعة بالغردقة.