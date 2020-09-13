جرائم يعاني منها ذوي الاحتياجات الخاصة في 2020 "الاغتصاب أكثرها بشاعة"

بدلاً من أن يحظى ذوي الاحتياجات الخاصة بعناية صحية طبيعية كغيرهم من البشر لممارسة حياتهم الطبيعية، إلا أنهم أكثر عرضة للخطر من غيرهم، لذلك فهم بحاجة إلى متابعة حثيثة من ذويهم، بالإضافة إلى إرشادهم لكيفية التصرف في حال تعرضهم للأذى.

ومن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة المساواة مع أقرانهم الأصحاء، بالإضافة إلى حقهم في التعليم والتأهيل والرعاية دون تمييز، وذلك بعد واقعة اغتصاب فتاة معاقة على يد جارها "سائق توكتوك" بمنطقة حلوان.

تستعرض "الوطن" حكايات يعاني منها ذوي الاحتياجات الخاصة خلال عام 2020، بداية من التنمر والاعتداء وأكثرها بشاعة حوادث الاغتصاب، في التقرير التالي:

- جريمة هزت حلوان.. تفاصيل اعتداء سائق على "معاقة ذهنيا"

جريمة بشعة، أثارت غضب واستياء أهالي منطقة حلوان جنوب القاهرة، أقدم عليها سائق تجرد من إنسانيته بعدما سول له شيطانه باغتصاب فتاة معاقة ذهنيًا، مستغلًا ضعفها وعدم قدرتها على المقاومة.

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغًا من ربة منزل يفيد أنّ مجهولا اغتصب ابنتها (17 عامًا) المعاقة ذهنيا، بعد أن جردها من ملابسها وكتم أنفاسها، وفر هاربًا بعد فقدانها الوعي.

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- حبس شاب اغتصب جارته من ذوي الاحتياجات الخاصة بقنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا القبض على شاب متهم باغتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مستغلاً إعاقتها الذهنية.

تلقى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطاراً من قسم بندر قنا، يفيد بورود بلاغ بتعرض الفتاة "أ. ن. ع."، 27 سنة، من ذوي الاحتياجات الخاصة، للاغتصاب من قبل أحد الأشخاص، ولم يمكنها الكشف عن هويته، نظراً لعدم قدرتها على النطق جيداً.

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- ضبط متهمين اغتصبا سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإسماعيلية

تمكنت مباحث مركز الإسماعيلية من ضبط متهمين باغتصاب سيدة في مكان مهجور، وجرى التحفظ على المتهمين وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندي مدير المباحث يفيد بتلقي مباحث مركز الإسماعيلية بلاغا من سيدة في الخمسينات من عمرها ومن ذوي الاحتياجات الخاصة تتهم فيه شابين باغتصابها في أحد المناطق الزراعية بمركز الإسماعيلية.

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- شابان يعتديان على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بكلب بوليسي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "فيديو" لشابين يخيفان طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة، عن طريق الاعتداء عليه من خلال كلب بوليسي، بينما لم يتضح مكان ولا زمن تصوير الواقعة، ما تسبب فى حالة من الغضب بين مستخدمي فيس بوك، مطالبين الكشف عن هويتهما ومحاكمتهما.

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- التحقيق في اعتداء معلمة على طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالسويس

قررت سلمى الشاعر، مديرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، إجراء تحقيق في واقعة اعتداء على طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل مدرسة.

واعتدت معلمة في أول يوم من الفصل الدراسي الثاني بالمدرسة، بالضرب على الطالبة شيماء محمد، 7 أعوام، من ذوي الاحتياجات الخاصة بالصف الأول الابتدائي بمدرسة التربية الفكرية بمنطقة الحرفيين بحي فيصل.

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- البحث عن "مجهول" ترك طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة بالزراعات في الجيزة

تواصل أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، البحث عن "مجهول" ترك طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وسط الزراعات بالحوامدية، وفر هاربًا.

وأمرت نيابة البدرشين بإيداع الطفل في دار رعاية، بعد عثور الأهالي عليه ملقى في مشتل بجوار ترعة الجيزاوية بالحوامدية.

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- واقعة تنمر جديدة ضد شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمطرية

تحدث مصدر أمني، عن تداول مقطع "فيديو"، على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يتضمن تعرض أحد الأشخاص، لشاب من ذوي الإحتياجات الخاصة، ومضايقته.

وأكد المصدر، أنه بالفحص، تبين حضور أحد المواطنين "بالمعاش"، بصحبته نجله "من ذوي الاحتياجات الخاصة"، لقسم شرطة المطرية بالقاهرة، وقرر بتضرره من شخصين "طالبان بالمرحلة الثانوية، يقيمان بدائرة القسم"، لقيامهما بالتنمر على نجله، وإجباره على القيام ببعض الحركات والاستهزاء به، حال عودته لمسكنه.

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- حبس سائق حاول هتك عرض طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالشرقية

قررت نيابة مركز الزقازيق برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، تجديد حبس سائق حاول هتك عرض طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الزقازيق، عن ورود بلاغ من أسرة الطفلة "ز. ر. م" 13 عاماً، من ذوي الاحتياجات الخاصة "مصابة بمتلازمة داوون" مقيمة بكفر الحصر دائرة المركز، باتهام "م. و. م" 19 عاما، سائق توك توك، بمحاولة استدرجها وهتك عرضها.

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- ضبط شخصين لاحتجازهما طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة ومساومة أهله

نجحت وزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة اختطاف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ومساومة أهله، في أسيوط.

تبلغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط من كل من (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، مشرف بدار أيتام كائنة بدائرة المركز) بغياب نجله (مودع بالدار لكونه من ذوي الاحتياجات الخاصة) عقب خروجه من الدار متوجهاً لمدرسته لأداء الامتحان.

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