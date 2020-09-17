رئيس جامعة جنوب الوادي: الدولة تضخ مشروعات لنا بأكثر من مليار جنيه

قال الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة بها 20 كلية مختلفة ومعهدين، يوجد مشروعات تكلفتها أكثر من مليار جنيه، تجري على أرض الجامعات باعتمادات تمت منذ عام 2019.

وأضاف "الغرباوي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه من ضمن المشروعات مستشفى صحة المرأة والطفل بـ211 مليون جنيه، وكلية العلاج الطبيعي بـ189 مليون جنيه، ويتبعها أيضا مركز العلاج الطبيعي، الذي سيكون أكبر مركز على مستوى الشرق الأوسط، بحسب الإحصائيات المكانية والمادية التي سيتم توفيرها للكلية، ومدرجات كلية الطب من المشاريع المعتمدة أيضا بـ198 مليون، ومعامل كلية الهندسة بـ199 مليون، مع استكمال شبكة الصرف الصحي بـ39 مليون جنيه، ومبنى إسكان الطالبات 26 مليون ونصف جنيه.

وتابع أن الدولة تستمثر في جامعة جنوب الوادي بشكل كبير، مشيرا إلى أن 672 مليون موازنة الجامعة العام الماضي، موضحا أن المستشفيات الجامعة مستقلة عن هذه الموازنة ضخت فيها الدولة 237 مليون جنيه.

ووجه رئيس جامعة جنوب الوادي الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاهتمام بالتعليم وإيمانه بأنه هو الأساس في تقدم الأمة.