السفينة العالمية "كوين إليزابيث 2" بدبي تفتح أبوابها مجددا في أكتوبر

ستعيد السفينة الأيقونية الشهيرة عالمياً "الملكة إليزابيث 2"، والتي تحولت إلى فندق عائم ووجهة سياحية ترسو بشكل دائم في ميناء راشد في دبي، فتح أبوابها أمام الضيوف والزوار في الأول من أكتوبر المقبل.

وذلك مع عودة فتح الإمارة للسياحة وإعادة إطلاق فعاليات الأعمال من جديد، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

حصلت السفينة السياحية على اعتماد ختم "دبي الضمانة"، المبادرة التي تم إطلاقها منذ أكثر من شهر، وذلك لطمأنة المسافرين الدوليين بأن دبي واحدة من أكثر الوجهات أماناً في العالم.