وزيرة الثقافة: تكريم الوطن لمبدعيه عرفان بالجميل

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن تكريم الوطن لمبدعيه يبقى شكلا للعرفان بالجميل ودليلا على الإيمان بدورهم في تطوير وتنمية الوجدان الجمعى.

وأضافت عبدالدايم خلال حفل تأبين الفنان محمود رضا بمسرح البالون، اننا اليوم نحتفي باسم الفنان الراحل محمود رضا أحد مؤسسى فرقة رضا للفنون الشعبية التى أمست منذ لحظة ميلادها حارساً للتراث وسفيرا للفن المصرى فى العالم.

وأشارت إلى أن محمود رضا كتب اسمه بحروف من نور في سجلات تاريخ الفنون وبات أسطورة خالدة تتناقل الأجيال تفاصيل نجاحها، لافتة إلى تصميماته العبقرية وأدائه الحركى المميز حيث نجح فى التعبير بصدق عن الروح والهوية المصرية التى يفخر بها الجميع مستلهما إبداعاته من العادات والتقاليد الاصيلة لشعب مصر فى جميع انحاء وربوع الوطن.

وأوضحت أن مواهب محمود رضا تعددت فتجاوزت التفرد في التصميم والأداء الحركى الى البراعة فى فن التمثيل حيث لفت الانظار بحضوره المبهج وأثبت جدارته كمدير ناجح وقدير كما كان نموذجا للانسان عاشق الحياة وبرزت قدرته على صنع الحلم وتحقيقه والذى تجسد فى ميلاد فرقة رضا التى ستظل أحد علامات القوى الناعمة المصرية الخالصة.

وتابعت أنه في هذه الليلة يجب أن نذكر الفنان والمصمم علي رضا وبطلة الفرقة القديرة فريدة فهمي على دورهما الرئيسي في تأسيس فرقة رضا ونجاحها ولا ننسى أيضا الموسيقار علی إسماعيل الذي أسس أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية بقيادته وأعاد توزيع موسيقى استعراضات الفرقة ووضع الحانها وتقدمت بالتحية لكل مؤسسي فرقة رضا وكل من ساهم في الحفاظ علی كيانها وإستمرارها حتى اللحظة الحالية ، وقدمت التحية إلى كل من شارك فى صناعة هذه الاحتفالية التي تليق بتاريخ وقيمة الاسطورة محمود رضا.