شيرين رضا تتغيب عن حفل تأبين والدها لانشغالها بعمل فني جديد

تتغيب الفنانة شيرين رضا، عن حفل تأبين والدها الفنان الكبير محمود رضا، والذي تنظمه وزارة الثقافة الليلة على مسرح البالون التابع للبيت الفني للفنون الشعبية بالعجوزة.

وأوضح الفنان عادل عبده لـ"الوطن"، أن الفنانة شيرين رضا، اعتذرت عن عدم حضور حفل تأبين الفنان محمود رضا، لانشغالها بتصوير عمل فني جديد.

يأتي الاحتفال الذي ينطلق الليلة، تأصيلاً لاستراتيجية وزارة الثقافة بشأن تكريم رموز الإبداع المصري، وضرورة تعريف الأجيال الجديدة بإنجازاتهم باعتبارهم قدوة للنجاح.

من المقرر انطلاق حفل تأبين محمود رضا بعد قليل بمجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة التى تستهل بـأهم اللوحات الاستعراضية التى صممها الفنان محمود رضا منها رحلة- حلاوة شمسنا- العرقسوس- الحجالة- رنة الخلخال- الفلاحين- الاسكندراني- سماح النوبة- العصايا- الكرنبة- الأقصر- النوبة، يعقبها كلمة مصورة للفنان الراحل تعرض على شاشة المسرح ومشهد درامي من أداء وتمثيل الفنان ميدو عادل، إلى جانب أغنية "واحد مننا" المهداة لروح الفنان الراحل غناء الفنان محمد الحلو ومي فاروق ومن تأليف مدحت العدل، ألحان صلاح الشرنوبي، ويصاحبها أداء استعراضي لفرقة رضا، ويتبع ذلك عرضاً لفيلم وثائقي بعنوان "محمود رضا تاريخ في حب مصر".

يشار إلى أن وزارة الثقافة أصدرت كتابا تذكاريا لهذه المناسبة يضم كلمات عن محمود رضا لكل من وزيرة الثقافة، الفنان خالد جلال، الفنان عادل عبده، الفنانة فريدة فهمي، الدكتور أشرف زكي، الفنان محمد صبحي، الدكتور عصمت يحيى، الدكتور مجدى صابر، الفنان الجداوى رمضان، الفنان نبيل مبروك، الفنان على الجندى، الفنان سيف عبد الرحمن، الفنان محيي إسماعيل، الدكتور محمود صلاح والمايسترو هشام نبوى.

يذكر أن محمود رضا ولد عام 1930 بالقاهرة، تخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1954، وأسس فرقة رضا للفنون الشعبية مع شقيقه الراحل على رضا، وضع الكثير من تصميمات الاستعراضات التي وصلت بالفرقة إلى العالمية، شارك في عدد من الأعمال السينمائية التي قدمتها فرقة رضا وغيرها، كما طاف قرى مصر ليتمكن من نقل صورة واضحة عن العادات والتقاليد في مختلف المحافظات والتى برزت مصداقيتها في تصميماته الناجحة.