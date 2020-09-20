وزيرة الثقافة تشارك في حفل تأبين محمود رضا الليلة

تشارك الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الليلة، في حفل تأبين رائد استعراضات الفن الشعبي الفنان محمود رضا (1930- 2020) والذي تقيمه وزارة الثقافة على مسرح البالون بالعجوزة، في الثامنة مساء.

يأتي ذلك في اطار الاحتفالية الفنية الكبرى التي تنظمها وزارة الثقافة، تأصيلا لاستراتيجيتها بشأن تكريم رموز الإبداع المصري، وضرورة تعريف الأجيال الجديدة بإنجازاتهم باعتبارهم قدوة للنجاح، وينظمها قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، ممثلا في البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده.

وتتضمن الاحتفالية كلمة لوزيرة الثقافة، والعديد من الفقرات الفنية المتنوعة التي تستهل بأهم اللوحات الاستعراضية التي صممها الفنان محمود رضا، بينها "رحلة، حلاوة شمسنا، العرقسوس، الحجالة، رنة الخلخال، الفلاحين، الاسكندراني، سماح النوبة، العصايا، الكرنبة، الأقصر، والنوبة"، يعقبها كلمة مصورة للفنان الراحل تعرض على شاشة المسرح، ومشهد درامي من أداء وتمثيل الفنان ميدو عادل، وأغنية "واحد مننا" المهداة لروح الفنان الراحل، غناء الفنان محمد الحلو ومي فاروق، تأليف مدحت العدل، ألحان صلاح الشرنوبي، ويصاحبها أداء استعراضي لفرقة رضا، يتبعها عرض لفيلم وثائقي بعنوان "محمود رضا تاريخ في حب مصر".

يذكر أنّ وزارة الثقافة أصدرت كتابا تذكاريا بهذه المناسبة، يضم كلمات عن محمود رضا لكل من وزيرة الثقافة، الفنان خالد جلال، الفنان عادل عبده، الفنانة فريدة فهمي، الدكتور اشرف زكي، الفنان محمد صبحي، الدكتور عصمت يحيى، الدكتور مجدي صابر، الفنان الجداوي رمضان، الفنان نبيل مبروك، الفنان علي الجندي، الفنان سيف عبدالرحمن، الفنان محيي إسماعيل، الدكتور محمود صلاح والمايسترو هشام نبوي.

يذكر أنّ محمود رضا ولد عام 1930 بالقاهرة، تخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1954، وأسس فرقة رضا للفنون الشعبية مع شقيقه الراحل على رضا، وضع الكثير من تصميمات الاستعراضات التي وصلت بالفرقة إلى العالمية، شارك في عدد من الأعمال السينمائية التي قدمتها فرقة رضا وغيرها، كما طاف قرى مصر لنقل صورة واضحة عن العادات والتقاليد في مختلف المحافظات، والتي برزت مصداقيتها في تصميماته الناجحة.