"الثقافة" تحتفي باسم محمود رضا على مسرح البالون 

قالت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن الفنان محمود رضا أحد أعمدة قوة مصر الناعمة ومن أهم الأساطير الفنية الذين أضافوا ثراء ملهماً لتاريح الفن المصري في القرن العشرين ، واضافت ان عبقريته الابداعية أسهمت في تطوير الفن الشعبي والانتقال به من المحلية إلى رحابة العالمية ، واكدت أنه حرص على إظهار الهوية المصرية في أبهى صورها من خلال فرقة رضا للفنون الشعبية والتى باتت منذ لحظة ميلادها حارساً للتراث وسفيرا للفنون المصرية .

يأتي ذلك في اطار الاحتفالية الفنية الكبرى التى تقيمها وزارة الثقافة تأصيلاً لاستراتيجيتها بشأن تكريم رموز الابداع المصرى وضرورة تعريف الأجيال الجديدة بانجازاتهم باعتبارهم قدوة للنجاح وينظمها قطاع الانتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال ممثلا فى البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده وذلك فى مساء الاحد 20 سبتمبر بمسرح البالون وتتضمن كلمة لوزيرة الثقافة بالاضافة الى العديد من الفقرات الفنية المتنوعة التى تستهل بـأهم اللوحات الاستعراضية التى صممها الفنان محمود رضا منها رحلة- حلاوة شمسنا- العرقسوس- الحجالة- رنة الخلخال- الفلاحين- الاسكندراني- سماح النوبة- العصايا- الكرنبه- الأقصر- النوبة ، يعقبها كلمة مصورة للفنان الراحل تعرض على شاشة المسرح ومشهد درامي من أداء وتمثيل الفنان ميدو عادل ، الى جانب أغنية "واحد مننا" المهداه لروح الفنان الراحل غناء الفنان محمد الحلو ومي فاروق ومن تأليف مدحت العدل، الحان صلاح الشرنوبي ويصاحبها أداء استعراضي لفرقة رضا ، ثم يتبعها عرضاً لفيلم وثائقي بعنوان "محمود رضا تاريخ في حب مصر" .

يشار أن وزارة الثقافة اصدرت كتاب تذكارى لهذه المناسبة يضم كلمات عن محمود رضا لكل من وزيرة الثقافة ، الفنان خالد جلال ، الفنان عادل عبده ، الفنانة فريدة فهمى ، الدكتور اشرف زكى ، الفنان محمد صبحى ، الدكتور عصمت يحيى ، الدكتور مجدى صابر ، الفنان الجداوى رمضان ، الفنان نبيل مبروك ، الفنان على الجندى ، الفنان سيف عبد الرحمن ، الفنان محيى اسماعيل ، الدكتور محمود صلاح والمايسترو هشام نبوى .

يذكر أن محمود رضا ولد عام 1930 بالقاهرة، تخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1954، وأسس فرقة رضا للفنون الشعبية مع شقيقه الراحل على رضا، وضع الكثير من تصميمات الاستعراضات التي وصلت بالفرقة إلى العالمية، شارك في عدد من الأعمال السينمائية التي قدمتها فرقة رضا وغيرها، كما طاف قرى مصر ليتمكن من نقل صورة واضحة عن العادات والتقاليد في مختلف المحافظات والتى برزت مصداقيتها في تصميماته الناجحة.