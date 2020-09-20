انتشال جثة غريق "الشاطئ 33" برأس البر وتسليمها لأسرته

تمكنت قوات الإنقاذ بمجلس مدينة رأس البر، في محافظة دمياط، بمعاونة قوات حرس الحدود، من انتشال جثة السائق الشاب، الذي لقي مصرعه غرقاً على شاطئ 33 بالمدينة، وتم تسليم الجثة إلى أسرته، تمهيداً لدفنه، بعد الحصول على تصريح من النيابة العامة.

وأكد مصادر لـ"الوطن" أنه تم مساء اليوم انتشال جثة السائق الشاب الذي غرق في مياه البحر المتوسط بمدينة رأس البر، على الشاطئ 33 مساء أمس، بينما تم إنقاذ اثنين من أقاربه كانوا بصحبته.

وأفادت المصادر بأن الشاب الغريق يُدعى "هارون أ. أ."، 22 سنة، سائق، من محافظة الدقهلية، كان بصحبة اثنين من أقاربه، وغرق بشاطئ 33 بمدينة رأس البر، بعد نزوله للاستحمام، وتم إخطار الجهات المعنية للتدخل لانتشال جثمانه.

وانتقلت قوات مباحث قسم رأس البر، برئاسة الرائد كريم الشهاوي، إلى موقع الحادث، كما وصلت والدة الشاب إلى مكان غرق ابنها، بصحبة عدد من أقاربه، ودخلت في نوبة بكاء مرددة: "يا ولدي يا ابني".