أشرف حاتم: عودة الدراسة ضرورية وسنتعايش مع كورونا لفترة طويلة

قال الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات، إن إصابة الأطفال الأقل من سن 6 سنوات بكورونا تكون خفيفة للغاية وتكون مثل الإنفلونزا العادية، وذلك يرجع للتطعيمات التي يأخذونها، "الأطفال في مصر بالذات بيكونوا متطعمين التطعيمات الإجبارية للدرن والحصبة"، موضحا أن لقاحي الدرن والحصبة من ضمن الأشياء التي أثبتت أنها تقلل من فيروس كورونا.

وأضاف "حاتم" خلال لقاء ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه يجب على الطلاب انتظامهم في الدراسة، "الناس لازم تروح المدارس، مش هينفع نقعد في البيت علطول، لأننا لسة هنتعايش مع كورونا فترة طويلة، مش منظور شهر أو شهرين ولسة الموضوع ممكن يطول".

وتابغ: "قاعدة الأطفال والشباب في البيت تسببت في مشاكل اجتماعية وعلمية ونفسية أكثر من الذهاب، حتى لو طفل أو شاب أصيب بمرض سواء الإنفلونزا أو كورونا، لأن المشاكل النفسية في القاعدة بالبيت أو أمام الإنترنت أو اليوتيوب، ومن المهم للأولاد أنهم يشوفوا بعض ويتقابلوا مع بعض بس بالإجراءات الاحترازية".