محافظ دمياط تشهد فعاليات انطلاق برنامج "الرعاية الصحية لذوي الهمم"

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم الأحد، بمركز التعليم المدنى بمدينة دمياط الجديدة ، فعاليات إنطلاق برنامج " الرعاية الصحية لذوى الهمم ومتحدى الإعاقة الذهنية "والذى تنظمه جمعية الأسر المتآلفة لرعاية ذوى الإعاقة الذهنية على مدار أربعة أيام تحت شعار " كلنا معاك" وذلك برعاية البنك الأهلي المصري وبمشاركة كلا من مديريتى الشباب والرياضة والصحة بدمياط وعدد من المراكز الطبية والعلاجية الحكومية والخاصة وأيضاً طلاب الجامعات والمعاهد .

هذا وقد جاءت تلك الفعاليات التى تخللها فقرات فنية مهداة من طلاب الفصول الخاصة بمدارس مصر للغات و مؤسسة الابن الخاص بدمياط الجديدة بحضور نجوى عجيز سكرتير عام جمعية الأسر المتآلفة لرعاية ذوى الإعاقة الذهنية وعبير جويلى مدير عام المشاركة المجتمعية بالبنك الأهلي المصري ومحمود أبو زهرة مدير مديرية الشباب والرياضة والمهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية دمياط الجديدة.

وفى سياق متصل كشفت المحافظ عن تقديرها لتلك الجهود التى تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية والعلاجية لذوى الهمم ومتحدى الإعاقة الذهنية بعدد من التخصصات الطبية وتقديم العلاج اللازم لهم وكذلك إشراكهم ببعض الأنشطة الترويحية والاجتماعية للأفراد من ذوى الإعاقة الذهنية بالإضافة إلى عقد ندوات صحية و مجتمعية لأسرهم، معربة عن أمتنانها لاختيار محافظة دمياط كأول محافظة يتم عقد فيها ذلك البرنامج، كما أكدت أن ملف ذوى الإعاقة يعد من أهم الملفات التى توليها القيادة السياسية اهتماما بالغا وذلك لكونهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع.

هذا وفى ختام الفعاليات تبادلت المحافظ و الدكتورة نجوى عجيز الدروع التذكارية تقديرًا لما تم بذله من جهود لرعاية تلك الفعاليات، كما تم إهداء البنك الأهلي المصري درع الجمعية تقديرًا لدعمه هذه المبادرة.