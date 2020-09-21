15 مرشحا للبرلمان بـ"جنوب الجيزة" في رابع أيام فتح باب الترشح

تواصل اللجنة القضائية بمحكمة جنوب الجيزة، استقبال طلبات الترشح للبرلمان من راغبي التقدم، واستقبلت اللجنة، بالأمس، 15 مرشحًا محتملًا ممن استوفوا شروط الترشح.

وتقدم في اليوم الأول من فتح باب الترشح، العدد الأكبر من المرشحين، حيث استقبلت المحكمة 122 مرشحًا فرديًا، فيما جاء اليوم الثاني والثالث بـ20 مرشحًا بواقع 10 مرشحين لكل يوم.

وتجرى عملية تقديم الأوراق وسط تواجد أمني مكثف، وإجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

"الوطنية للانتخابات": 29 محكمة تتلقى أوراق المرشحين بالنظام الفردي و4 للقائمة

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أصدَرت القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقى طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة.

وبالنسبة لنظام القائمة فقد حدد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 4 محاكم ابتدائية على مستوى الأربعة دوائر المخصصة لهذا النظام لتلقي طلبات الترشح وهي:

- الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"، وخصص لها 100 مقعد وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر"، وخصص لها 100 مقعد وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات "الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، وخصص لها 42 مقعدًا وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب الزقازيق الإبتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، وخصص لها 42 مقعدًا، تتلقى لجنة المتابعة بمحكمة شرق الإسكندرية الإبتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.