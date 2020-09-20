أديب للأحزاب الكبيرة: مش لازم تدخلوا كل دواير الانتخابات عايزين نشوف صوت مختلف

وجّه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للأحزاب الكبيرة الراغبة في خوض ماراثون انتخابات مجلس النواب، قائلا: "ليا طلب، ياريت الأحزاب الكبيرة تبقى داخلة المجلس بفكرة المغالبة، إننا عاوزين ناخد أغلب الكراسي، يا جماعة ده 100 ألف زهرة تتفتح، عاوز في المجلس ده أسمع صوت مختلف، صوت معارض، حد يقول آه وحد يقول لأ، ألوان وأنواع".

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على شاشة "mbc مصر": "مش لازم نقفل الدواير كلها علينا، فيه قايمة قوية وهي القايمة الوطنية، ودي هتاخد النسبة بتاعت القوائم، طب في الفردي سيبوا وليتنافس المتنافسين، كل دايرة تنافس واللي ينجح ينجح، مش عشان حزب ليك سطوة وقوة هنخش على كل الدواير ونكسبها، عاوزين الدنيا يبقى فيه أخد ورد وحوار جوا المجلس كبير واتجاهات مختلفة".

واختتم: "إن شاء الله ربنا كريم، ونشوف المجلس ده في التلفزيون، المجلس اللي فات مشفناهوش، الناس تشوف نوابها وهما بيناقشوا ويعترضوا ويفندوا، أي قانون له تأثيره في الشارع، ونفهم انتوا بتعملوا إيه جوا المجلس".