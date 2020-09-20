عليا الوفد تخطر أحزاب القائمة الوطنية وهيئة الانتخابات بقرار الانسحاب

أكد المهندس حسين منصور، عضو الهيئة العليا للحزب، أنّ عليا الوفد في حالة انعقاد مستمر لمتابعة تنفيذ قراراتها وتقديم إخطار لأحزاب القائمة الوطنية بقرار الانسحاب لسحب أي ترشيحات للحزب من القائمة مع إرسال القرار أيضًا للهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال منصور، لـ"الوطن"، إنّ قرارات الهيئة العليا ملزمة للجميع باعتبارها أعلى سلطة في اتخاذ القرار داخل الحزب وفق اللائحة، ومستمرون في خطوات تصحيح مسار الوفد بما يليق بتاريخه.

ووافقت الهيئة العليا للحزب خلال اجتماعها مساء أمس على طلب المستشار بهاء أبوشقة رئيس الحزب، بالدعوة لانتخابات مبكرة على رئاسة الحزب، على أن تكون خلال شهر من تاريخه حسب لائحة الحزب.

وأكدت قرارها بانسحاب الحزب من القائمة الوطنية التي تضم 12 حزبا في انتخابات مجلس النواب، وسحبت تفويضها لرئيس الحزب بالتفاوض مع أحزاب القائمة حول الانتخابات، وإلغاء التنسيق مع الأحزاب على المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية.

وحلت الهيئة العليا جميع اللجان النوعية التي شكلها رئيس الحزب التي سحبت منه أيضا تفويضها السابق الذي يجيز له فصل الأعضاء من الحزب دون تحقيق، على أن يتم الفصل حسب لائحة الحزب.

وفي المقابل، رفض المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الحزب، جميع قرارات الهيئة العليا، معتبرا أنّ انعقادها جاء بالمخالفة لنص اللائحة الداخلية للحزب.

وقال "أبوشقة" إنّ النصاب القانوني المتطلب لصحة انعقاد الهيئة العليا لم يكتمل وبالتالي ما صدر عنها من قرارات يشوبها البطلان.

ومن جانبه، أكد المهندس نبيل عبدالله، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنّ انعقاد الهيئة العليا صحيح وكل القرارات التي اتخذتها سليمة وفق لائحة الحزب.

وأضاف نبيل أنّ تمسك رئيس الحزب بموقفه من المشاركة في القائمة الوطنية تحايل على قرارات الهيئة العليا لشق صف الوفديين، مؤكدا التزام جميع الوفديين بقرار الانسحاب.