أول الثانوية العامة بالكويت: كانت السنة الأصعب بسبب كورونا

قال أحمد عبدالجواد، أول الثانوية العامة بالكويت الشعبة العلمية، إن العام الدراسي الماضي كان الأصعب بسبب اجتياح فيروس كورونا لكافة دول العالم، وبسبب دعم والديه له لما وصل إلى ما وصل إليه من تفوق في المرحلة الثانوية.

وأضاف "عبدالجواد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "CBC"، أن الفترة التي توقفت فيها المدارس تم التوجه للتعليم بشكل أونلاين، وكان هناك الكثير من التوتر والرعب الذي أصيب به الكثيرون من طلاب الثانوية العامة.

وأوضح أنه لم يحدد بعد المجال الذي يسعى إلى دراسته، ولكنه يطمح بأن يكون متفوقا في المرحلة الجامعية كما نجح في التفوق بمرحلة الثانوية العامة.