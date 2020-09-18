إبراهيم عيسى: حسن البنا لم يحصل على الثانوية العامة

قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن هناك أحد المواقف أوعز فيها حسن البنا الطلاب بالإضراب عن الدراسة، من خلال الذهاب إلى الحقول بعيدًا عن المدرسة، ويذهب هو للمدرسة، معلنا أنه ليس مع المضربين.

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "أصل الجماعة"، عبر شاشة "on e"، أن هذه طريقة الإخوان في إقناع الآخر دون نصح حقيقي، حيث إنها تستمر مع الإخوان، وهذا يكشف الخلل في خلق الجماعة وحسن البنا.

وأشار إلى أنه التحق بمدرسة التجهيزية بدار العلوم، يدرسون ما يدرسه طلبة الثانوية، ويحصلون على الكفاءة، موضحًا أنه لم يحصل على شهادة تعادل الثانوية العامة الآن.