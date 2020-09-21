الأعلى للجامعات يعلن شروط التحويل لطلاب الصيدلة إلى كليات الطب البشري

اعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن فتح باب التحويل الطلاب الذين اجتازوا الفرقة الثانية والثالثة بكليات الصيدلة بالجامعات الحكومية المصرية إلى كليات الطب البشري بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2020-2021.

وأوضح المجلس في بيان له، أنه بشأن تطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2020، بشأن تحويل الطلاب الذين اجتازوا الفرقة الثانية أو الثالثة بكليات الصيدلة بالجامعات الحكومية المصرية إلى كليات الطب البشري بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2020-2021 ، عدد من الإجراءات كي يتم التحويل للطلاب :

1ـ يقتصر التقدم للتحويل على طلاب كليات الصيدلة بالجامعات المصرية الحكومية .

2ـ يسمح للطلاب الذين اجتازوا المستوى الثاني أو المستوى الثالث بكليات الصيدلة بتقدير لا يقل عن 82.5 %، أو+ B، اوألا يقل ال GpA عن "3.3 " التقدم للتحويل الى كلية الطب.

3ـ في كل الأحوال يقيد الطالب المقبول تحويله بالفرقة الأولى " المستوى الدراسي الأول"، بكلية الطب البشري ، حتى لو كان الطالب منقول الى الفرقة الرابعة بكلية الصيدلة واجتاز الفرقتين الثانية والثالثة بتقدير لا يقل عن 82.5 % ، او + B ،و الا يقل ال GEA عن 3.3، وطالما انه قد استوفي باقي الشروط .

4ـ يتم قبول تحويل طلاب كليات الصيدلة إلى الفرقة الأولى " المستوى الدراسي الأول" بكلية الطب جامعة المنصورة " البرنامج العادي ـ برنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي" في حدود الأعداد التي يقرها مجلس كلية الطب، على أن يكون ذلك في حدود نسبة لا تتجاوز 5 % من الأعداد المرشحة من مكتب التنسيق، والتي تم قبولها هذا العام بكلية الطب .

5ـ يتم المفاضلة بين المتقدمين حسب المجموع التراكمي في سنوات الدراسة بكلية الصيدلة .

6ـ في حال التساوي في المجموع التراكمي ( GpA ) تكون الأولوية لطلاب كلية الصيدلة جامعة المنصورة .

** الطلاب المسموح لهم التقدم للتحويل :

أولا : التحويل إلى نظام الدراسة العادي بكلية الطب جامعة المنصورة :ـ يقتصر التقدم للتحويل على الطلاب الذين اجتازوا المستوى الثاني أو الثالث بالنظام العادي بكلية الصيدلة جامعة المنصورة .

ثانيا : التحويل لبرنامج المنصورة مانشستر التعليم الطبي جامعة المنصورة :

ـ يسمح التقدم للتحويل الطلاب من الفئات التالية :

1ـ الطلاب الذين اجتازوا المستوى الثاني أو الثالث ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة جامعة المنصورة .

2ـ الطلاب الذين اجتازوا المستوى الثاني أو الثالث بكلية الصيدلة " النظام العادی " جامعة المنصورة .

3ـ الطلاب الذين اجتازوا المستوى الثاني أو الثالث بأحد البرامج الخاصة بكليات الصيدلة في القطاع " ب " " الزقازيق -طنطا - بورسعيد - كفر الشيخ "

** مواعيد وإجراءات التحويل :

ـ يبدأ استلام الطلبات من الطلاب الراغبين في التحويل إلى كلية الطب جامعة المنصورة " النظام العادي ـ برنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي" اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر 2020 .

ـ يسمح للطلاب بالتقديم إلكترونية من خلال نظام الوليد لتحويلات الطلاب على الرابط http : // transfer , maris.edu.eg ) مع تسليم المستندات الآتية " أصل بيان الحالة - صورة استمارة الثانوية العامة أوالمعادلة - صورة بطاقة الرقم القومي "بمقر مكتب التحويلات المرکزی .

ـ بالنسبة للطلاب المستجدين في الفصل الدراسي الصيفي يتم استلام طلباتهم بعد اعلان نتيجة الفصل الصيفي.

ـ اخر موعد لإستلام طلبات التحويل يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2020.