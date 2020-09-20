جامعة الجلالة: 33 برنامجا تعليميا و6 كليات بمختلف أقسام الطب

قال الدكتور أشرف حيدر، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية الجديدة، إن القيادة السياسية قامت بتنفيذ مدينة الجلالة بشكل ساحر، حيث تم إنشاء المدينة وسط الجبال عبر بناء منتجعات وأحياء سكنية، بخلاف وجود العديد من الجامعات بتلك المنطقة.

وأضاف "حيدر"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لنبي عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن المهندسين المصريين قاموا بشق الجبال بعدما وضعت كافة الرسومات واللوائح الخاصة لذلك الإنجاز الكبير، موضحا أن الجامعة الجديدة مكونه من 15 كلية وأكاديمية متقدمه للعلوم والتكنولوجيا ولدينا 33 برنامج سيتم تقديمهم للطلاب في كافة مجالات العلم، و6 كليات بمختلف مجالات الطب وتخصصات جديدة ومتنوعه.

وأكد أن نظام المحاكاة والتكنولوجيا بات الأكثر أهمية في التعليم الحديث التي تريده مصر في تعليم الطلاب بالمستقبل، لإخراج جيل قادرا على المنافسة بداخل مصر وخارجها، مشيرا إلى أن الجامعة تجري امتحانات القبول للطلاب وامتحان للغة الإنجليزية وامتحان للتخصص وآخر للتفكير النقدي، وله أهمية كبرى لاختيار الطلاب الذين لديهم القدرات الذهنية العالية والقادر على الإبداع في حل المشكلات.