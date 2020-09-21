ضاحي خلفان يقدم مبادرة لفلسطين وإسرائيل: اندمجوا في دولة واحدة

قدم ضاحي خلفان تميم، رئيس شرطة دبي السابق، مبادرة جديدة للفلسطينيين والإسرائيليين تقضي باندماجهم في دولة واحدة.

وعرض "ضاحي" مبادرته في سلسلة تغريدات بموقع "تويتر"، قائلا: "اندماج الفلسطينيين مع الاسرائيليين في دولة واحدة امنيتي..لأن هذا الحل العادل لبني الإنسان ..كلكم أهل هذه الأرض، ولذلك ..يسرني ويسعدني أن أتقدم للقادة الإسرائيليين والقادة الفلسطينيين بمبادرتي لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.. وذلك بإندماج الشعبين الذكيين في كيان دولة واحدة تؤمن بحقوق الإنسان".

وأضاف: "الغوا عنكم هذه الأحقاد العفنة.. أنت يهودي.. وأنت عربي...كونوا ..على أي دين ..فأنتم على تراب واحد وستدفنون فيه...إيش المشكلة.؟؟، سواء إسرائيل أو فلسطين.. وسواء أورشليم أو القدس إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم...الأرض هي .. هي عليها اليهودي والمسلم والمسيحي.. اقبلوها وطنا واحدا للجميع تحت أي اسم.. وإسرائيل نبي يعترف فيه اليهودي والمسلم".

وواصل: "اليهود والفلسطينيون، يشكلون أكثر من 3% من مجموع السكان المحيط بهم في الدول العربية.. على صراعكم العفن.. أهلكتوا 400 مليون إنسان في المنطقة، حلكم الأصح يا يهود ويا عرب في فلسطين أن تكونوا دولة واحدة..لا يهودي ولا مسلم ...المواطنة ليست بالدين ولكن المواطنة بالأرض التي انتم عليها تتصارعون".

وتساءل قائلا: "ما هي المشكلة أن تكون دولة الفلسطيني إسرائيل.. اليوم رئيسها نتنياهو.. وبكره رئيسها البرغوثي..؟"، مختتما: "يعني مشكلة 3% في المنطقة.. يهود وعرب من مجموع الرقعة السكانية في الوطن العربي تعطل حياة 97%".