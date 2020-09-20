الإخوان تستخدم صورا من فلسطين وسوريا وتنسبها إلى مصر لتزييف الحقائق

عرض الإعلامي عمرو خليل، صور مفبركة لمئذنة أثناء سقوطها ادعت جماعة الإخوان الإرهابية أنها في مصر، موضحًا أن هذه الصورة تم تصويرها في عام 2017 في شهر رمضان، في دولة سوريا، مؤكدًا أن هذه الصورة ليس لها أي علاقة من قريب أو بعيد بجمهورية مصر العربية.

وأضاف "خليل"، خلال تقديمه برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، أن اللجان الإلكترونية الإخوانية تقتص من الصور الحقيقة لتحولها إلى سقطة في الدولة المصرية، إذ أن هناك صورة في فلسطين في 2019، نقلت على أنها من مصر ولم يُظهروا من في أقصى الصورة، حيث كان هناك جندي إسرائيل.

وتابع: "ده شغل الإخوان المقيت، يوظفوا الصور من أجل تزييف الواقع وتشويه أي إجراء تتخذه الدولة في صالح المواطن ولجان إلكترونية تبحث عن تزييف الواقع"، مستعرضًا أحد منشورات ناشطة إخوانية، والتي كانت فيه لا تجيد اللغة العربية.