10 معلومات عن زيارة وزير النقل إلى الأقصر: تفقد 8 مشروعات

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ومحافظ الأقصر وقيادات الطرق والكباري، أمس الأحد، 8 مشروعات تشمل محاور على النيل، وازدواج في شبكة الطرق وكباري أعلى السكة الحديد.

"الوطن" استعرضت أبرز 10 معلومات عن نتائج زيارة الوزير للأقصر والتي من المنتظر أن يقدم الكثير خلال الفترة المقبلة لأهل المدينة الفرعونية.

1- الجولة بدأت بتفقد محور شمال الأقصر والذي يربط بين الطريق الصحراوي الشرقي مرورا بطريق طيبة ومطار الأقصر الدولي.

2- يتقاطع المحور مع طريق مصر أسوان الزراعي الشرقي مرورًا بخط السكة الحديد ووصولا إلى طريق الأقصر /مركز الزينية.

3- تفقد الوزير عددا من قطاعات المشروع منها موقع الكوبري المخطط تنفيذه أعلى السكة الحديد.

4- أكد الوزير أن وزارة النقل لديها خطة لعمل 33 كوبري بديلا للمزلقانات الأكثر خطورة وأنه جاري العمل حاليا في 13 كوبري منها وأن أهمية هذه الكباري تتمثل في أنها تسهم في الحد من الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين.

5- تفقد الوزير الموقع الخاص باستكمال المحور على النيل وربطه بطريق القاهرة- أسوان الزراعي الغربي والطريق الصحراوي الغربي والذي سيساهم في تسيير حركة الحافلات السياحية من الأقصر إلى البر الغربي.

6- الوزير أكد على أهمية استكمال المحور الذي سيساهم في خدمة الحركة السياحية وخاصة الوافدة من البحر الأحمر.

7- سيساهم محور شمال الأقصر في تسهيل حركة المرور بالأقصر نظرا لأنه سيكون محورًا بديلا لطريق المطار.

8- المحور كان قد بدأ العمل فيه منذ عام 2008 ثم توقف لوجود عدد من العوائق والتي تم إزالتها خلال الفترة الماضية.

9- وجه وزير النقل قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بإنشاء كوبري علوي أعلى طريق مصر أسوان الشرقي (كوبري يسى) ضمن أعمال استكمال المحور.

10- واصل الوزير جولته بتفقد أعمال رفع كفاءة أحد قطاعات طريق أرمنت /الواحات الصحراوي الغربي بطول 18 وذلك ضمن خطة وزارة النقل لرفع كفاءة الطريق بطول 37كم حيث التقى الوزير بالعمال والمهندسين وأكد على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، وأن يتم الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع.