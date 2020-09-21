حسام داغر ينعى خالته: رحلت والدتي الثانية.. سلمي على أمي

نعى الفنان حسام داغر، خالته التي رحلت في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

نشر داغر عبر صفحته الرسمية صورا لخالته وعلق عليها قائلا: "توفيت إلى رحمة الله خالتي الكبرى وأمي الثانية في منزلها بالإسكندرية.. صلاة الجنازة اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر بمسجد المواساة في الإسكندرية والدفن بمدافن العائلة هناك في مدافن المنارة.. إنه حقاً عام الحزن.. كانت دوماً مبتسمة وصوتها مصدر أمان للجميع.. سلمي على أمي واحضنيها أوي إلى أن نلتقي جميعاً.. اللَّهُمَّ إِنِّي أسألُكَ أن تَجعَلَ خَيْرَ عَمَلي آخِرَهُ، وَخَيرَ أيامي يَوماً ألقاكَ فيه، إنَّك عَلى كُلِّ شَيءٍ قَدير".