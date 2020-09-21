أسعار سيارات "ميتسوبيشي" 2020: تبدأ بـ149 ألف جنيه

تعد الفئة السعرية من المقاييس المهمة في اختيار وتحديد نوع وموديل السيارة داخل السوق المحلية، ولتعدد الفئات مختلفة التجهيزات للكثير من العلامات التجارية المتاحة بالسوق المحلية منها (اليابانية والألمانية والفرنسية والكورية والصينية ..) أصبح السعر الفيصل الأخير في عملية الاختيار، وخلال السطور التالية الأسعار الرسمية لسيارات العلامة التجارية "ميتسوبيشي" في مصر.

يتوافر طراز "إكلبس كروس" من ميتسوبيشي موديل عام 2020 داخل السوق المحلية بـ 3 فئات مختلفة التجهيزات، يبدأ سعر الفئة الأولى منها 380 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 400 ألف جنيه، والثاثة بسعر 425 ألف جنيه؛ والسيارة مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، بسعة لترية 1.5 لتر 1500 CC، ينتج قوة 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 250 نيوتن/متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

كما يتوافر طراز "اكسباندر" موديل 2020 بفئتين سعر الفئة الأولى (GLX) أوتوماتيك 310 آلاف جنيه، وفئة الهاي لاين يصل سعر إلى 335 ألف جنيه، والسيارة تنتمي لفئة السيارات العائلية متعددة الأغراض MPV، المزودة بمحرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.5 لتر 1500 CC، ينتج قوة 104 حصان، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أتوماتيك.

وتتوافر سيارة " ميتسوبيشي لانسر " موديل 2020 بـ3 فئات وتبدأ بسعر 149 ألف جنيه للفئة الأولى GT، ويصل سعر الفئة الثانية GLX إلى 195 ألف جنيه، وسعر الفئة الثالثة GLS إلى 225 ألف جنيه؛ وتأتي السيارة بمحرك.