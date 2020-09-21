نقيب الأسنان يحدد 4 مراحل للأسعار الاسترشادية.. ويطالب بإعفاء ضريبي

قال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، إن النقابة حددت 4 مراحل للأسعار الاسترشادية لأطباء الأسنان، بعد وجود دعاية تشير إلى إمكانية خلع الأسنان بـ10 جنيهات وحشو الضرس بـ20 جنيها، وهذا يقلل من كرامة طبيب الأسنان، كما أنه يجعلنا نشك في اتخاذ هذا الطبيب الإجراءات الاحترازية للمرضى، موضحا أن أقل سعر سيكون في القرى والأماكن الشعبية.

وأضاف "هيكل" في مداخلة إعلامية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "MBC مصر" أن هيئة الضرائب تقدم إعفاءات ضريبة لأطباء الأسنان بعد ارتفاع تكاليف استيراد المواد الخام المستخدمة في الحشو.

وأشار "هيكل" إلى أن متوسط سعر حشو الضرس من 400 إلى 2000 جنيه للضرس الواحد، ولكن سعر الكشف يتوقف على المواد المستخدمة وخبرة الطبيب والمستوى الاجتماعي لمكان العيادة.